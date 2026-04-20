20.04.2026 06:31:29

Henan Yuguang Gold Lead: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Henan Yuguang Gold Lead hat sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Henan Yuguang Gold Lead mit einem Umsatz von insgesamt 14,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 42,33 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,790 CNY. Im Vorjahr waren 0,740 CNY je Aktie erzielt worden.

Henan Yuguang Gold Lead hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 49,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 39,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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