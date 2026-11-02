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02.11.2026 06:31:29
Henan Yuguang Gold Lead legte Quartalsergebnis vor
Henan Yuguang Gold Lead hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,03 Milliarden CNY – ein Plus von 45,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henan Yuguang Gold Lead 12,41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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