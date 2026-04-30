Henan Yuguang Gold Lead: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Henan Yuguang Gold Lead ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Yuguang Gold Lead die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henan Yuguang Gold Lead in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,35 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,40 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at