Henan Yuguang Gold Lead verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Henan Yuguang Gold Lead hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,12 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Henan Yuguang Gold Lead mit 0,120 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,41 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 10,15 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at