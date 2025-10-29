Henan Zhongfu Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Henan Zhongfu Industrial hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,06 Milliarden CNY – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henan Zhongfu Industrial 5,74 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at