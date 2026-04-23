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23.04.2026 06:31:29
Henan Zhongfu Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Henan Zhongfu Industrial veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz wurde auf 6,44 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,99 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 0,400 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henan Zhongfu Industrial 0,180 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,02 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 23,07 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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