30.10.2025 06:31:28
Henan Zhongyuan Expressway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Henan Zhongyuan Expressway lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Henan Zhongyuan Expressway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 1,78 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,130 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,78 Milliarden CNY gelegen.
