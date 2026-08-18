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18.08.2026 06:31:29
Henan Zhongyuan Expressway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Henan Zhongyuan Expressway ließ sich am 15.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Zhongyuan Expressway die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,79 Prozent zurück. Hier wurden 1,48 Milliarden CNY gegenüber 1,81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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