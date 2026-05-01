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01.05.2026 06:31:29
Hengdian Entertainment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hengdian Entertainment A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,540 CNY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hengdian Entertainment A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 581,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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