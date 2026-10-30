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30.10.2026 06:31:28
Hengdian Entertainment A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hengdian Entertainment A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,07 Prozent auf 427,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 521,8 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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