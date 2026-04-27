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27.04.2026 06:31:29
Hengdian Group Tospo Lighting vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hengdian Group Tospo Lighting hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 992,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 992,8 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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