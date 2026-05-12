Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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12.05.2026 07:04:18
Hengli’s ex-Singapore unit dismisses staff after US sanctions, at risk of being wound down: sources
Singapore is an important base for many China-based firms seeking to source crude and metalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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