Hengsheng Energy A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hengsheng Energy A hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hengsheng Energy A 0,090 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Hengsheng Energy A im vergangenen Quartal 280,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hengsheng Energy A 239,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at