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28.08.2026 06:31:29
Hengsheng Energy A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hengsheng Energy A hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hengsheng Energy A 0,090 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Hengsheng Energy A im vergangenen Quartal 280,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hengsheng Energy A 239,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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