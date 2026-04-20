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20.04.2026 06:31:29
Hengtong Logistic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hengtong Logistic hat am 17.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hengtong Logistic 0,060 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 337,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hengtong Logistic 313,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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