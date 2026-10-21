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21.10.2026 06:31:29
Hengtong Logistic: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hengtong Logistic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 381,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 312,6 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
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