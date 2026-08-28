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28.08.2026 06:31:29
Hengtong Optic-electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hengtong Optic-electric hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,83 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 24,24 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hengtong Optic-electric 18,78 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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