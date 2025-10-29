Hengtong Optic-electric präsentierte Quartalsergebnisse

Hengtong Optic-electric hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hengtong Optic-electric im vergangenen Quartal 17,57 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hengtong Optic-electric 15,79 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,320 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 17,46 Milliarden CNY geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at