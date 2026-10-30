Hengtong Optic-electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hengtong Optic-electric hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hengtong Optic-electric 0,310 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,14 Prozent auf 22,34 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at