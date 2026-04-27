Hengtong Optic-electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hengtong Optic-electric präsentierte am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 17,23 Milliarden CNY, gegenüber 17,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,99 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,14 CNY erwirtschaftet worden.

Hengtong Optic-electric hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 66,79 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 59,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at