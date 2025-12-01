|
Hengyuan Refining Company Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hengyuan Refining Company Bhd Registered gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hengyuan Refining Company Bhd Registered ein EPS von -0,470 MYR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 3,62 Milliarden MYR, gegenüber 4,12 Milliarden MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,22 Prozent präsentiert.
