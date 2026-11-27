Hengyuan Refining Company Bhd Registered hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,89 MYR gegenüber 0,050 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Hengyuan Refining Company Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,62 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 51,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at