Hengyuan Refining Company Bhd Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hengyuan Refining Company Bhd Registered hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hengyuan Refining Company Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,66 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,48 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,680 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Hengyuan Refining Company Bhd Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,010 MYR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,17 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,21 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

