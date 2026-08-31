Hengyuan Refining Company Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hengyuan Refining Company Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 MYR gegenüber -0,520 MYR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,44 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hengyuan Refining Company Bhd Registered einen Umsatz von 3,49 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at