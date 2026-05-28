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28.05.2026 06:31:29
Hengyuan Refining Company Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hengyuan Refining Company Bhd Registered hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,62 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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