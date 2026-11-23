Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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24.11.2026 00:00:00
Henkel Adhesive Technologies würdigt herausragende Partnerschaften mit Lieferanten
Henkel Adhesive Technologies hat die Unternehmen Sasol, Kolon Industries und Dow mit seinen jährlichen Supplier Relationship Management (SRM) Awards 2026 ausgezeichnet und würdigt damit die herausragende Zusammenarbeit und zentrale Beiträge in drei strategischen Bereichen: Nachhaltigkeit, Lieferketten-Resilienz und Innovation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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