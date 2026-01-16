Henkel Aktie

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

Übernahme 16.01.2026 16:46:40

Henkel-Aktie gewinnt: Übernahme von Schweizer Spezialisten ATP

Henkel-Aktie gewinnt: Übernahme von Schweizer Spezialisten ATP

Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel.

"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.

Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht.

Die Henkel-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent auf 67,90 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

Bildquelle: Henkel AG

