Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
23.08.2025 07:37:40
Henkel-Aktie: Henkel-Chef erwartet ausgewählte Preiserhöhungen
Ausgewählte Produkte sollen aber teurer werden. Die früheren Preiserhöhungen seien wegen höherer Rohstoffpreise "unvermeidbar" gewesen, sagte er der Rheinischen Post. Nun würden weiter höhere Preise bei bestimmten Produkten erwartet, "zum Beispiel, wenn wir Innovationen auf den Markt bringen, die einen besonderen Mehrwert für die Kunden bieten".
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Manager mit einem profitablen Wachstum, sieht aber die konjunkturelle Entwicklung mit Sorge. "Wir hatten Anfang des Jahres gehofft, dass sich die Kaufzurückhaltung im zweiten Quartal legt, nun drückt die Unsicherheit über künftige Zölle aber weiter auf die Konjunktur.", sagte er. Es sei kein neues Sparprogramm geplant, um höhere Ergebnisse zu erreichen: "Wir sehen im Moment keine Notwendigkeit zu größeren Maßnahmen."
DOW JONES
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
