Henkel-Aktie: Henkel hält Dividende für 2023 stabil - höherer Gewinn

Wie der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel mitteilte, will er 1,85 Euro je Vorzugsaktie für 2023 an die Aktionäre ausschütten, unverändert zum Vorjahr.

Außerdem will der DAX-Konzern mit seinen zwei Segmenten - Consumer Brands und Adhesive Technologies - 2024 den Umsatz organisch um moderate 2,0 bis 4,0 Prozent steigern. Beim operativen Gewinn strebt das Unternehmen auf Konzernebene 12,0 bis 13,5 Prozent als bereinigte EBIT-Marge in Relation zum Umsatz an. Den bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie will der Konzern 2024 um 5 bis 20 Prozent steigern verglichen mit dem Vorjahreswert.

Henkel steigert nach Umbau Gewinn überproportional zum Umsatz

Henkel hat 2023 - dem ersten Geschäftsjahr in der Neuaufstellung mit zwei Mega-Geschäftssegmenten - den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert, die Margen verbessert und die selbst gesetzten Ziele erreicht. Die Dividende soll stabil bei 1,85 Euro je Aktie bleiben.

Wie der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller mitteilte, stieg 2023 der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) auf 2,56 Milliarden Euro von 2,32 Milliarden im Vorjahr. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,9 Prozent von 10,4.

Nach Steuern und Dritten betrug der berichtete Nettogewinn 1,32 Milliarden Euro nach 1,26 Milliarden. Der für die Dividende bei Henkel relevante bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie stieg auf 4,35 Euro von 3,90 Euro, währungsbereinigt ein Plus von 20 Prozent. Der Umsatz betrug im Gesamtjahr 21,5 Milliarden Euro nach 22,4 Milliarden, nominal ein Rückgang, organisch ein Zuwachs von 4,2 (Vj 8,8) Prozent.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)