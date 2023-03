Henkel-Aktie: Henkel hält Dividende nach Zielerreichung stabil

Dabei hat der DAX -Konzern von einem Umsatzwachstum in zwei der bislang drei Geschäftsbereiche im vierten Quartal sowie Augenmaß bei Kosten und Investitionen profitiert. Die Dividende soll für 2022 auf dem Vorjahresniveau von 1,85 Euro je Vorzugsaktie bleiben.

Im laufenden Jahr setzt sich der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller moderate Ziele für Umsatz und Gewinn angesichts hoher Inputkosten, realen Kaufkraftschwunds bei seinen Kunden sowie des Auslaufens der Corona-Sonderkonjunktur für bestimmte Produkte. Das Wachstum dürfte sich dabei im Vergleich zum Vorjahr abschwächen, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Organisch dürfte der Umsatz um ein bis drei Prozent zulegen. Dabei ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen. Die bereinigte Umsatzrendite sieht Henkel angesichts weiter hohen Kosten bei zehn bis zwölf Prozent. Angesichts der unsicheren Lage geht das Unternehmen beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie von einer recht breiten Bandbreite von minus zehn bis plus zehn Prozent aus, was im Mittel ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bedeuten könnte.

Im Gesamtjahr betrug der Konzernumsatz 22,4 Milliarden Euro nach 20,066 Milliarden, organisch ein Plus von 8,8 Prozent.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) sank auf 2,319 Milliarden Euro von 2,686 Milliarden, die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 10,4 Prozent von 13,4 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie ging zurück auf 3,90 Euro von 4,56 Euro im Vorjahr, währungsbereinigt betrug das Minus 17,8 Prozent.

Zuletzt hatte Henkel auf Konzernebene ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent angepeilt, einen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie 15 bis 25 Prozent unter Vorjahr sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 10,0 bis 11,0 Prozent.

FRANKFURT / Düsseldorf (Dow Jones/dpa-AFX)