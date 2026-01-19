Henkel-Aktie: Henkel prüft strategischen Zukauf in den Niederlanden

Der Konsumgüterkonzern Henkel führt Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V.

Der Konzern teilte mit, er spreche mit dem Mehrheitseigentümer des Unternehmens, dem französischen Investor Wendel SE. Ob es zu einer Einigung mit Wendel bzw. einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen. Auch müssten die Gremien von Henkel einem möglichen Erwerb zustimmen.

Henkel reagierte mit der Mitteilung den Angaben zufolge auf Spekulationen über einen möglichen Erwerb über einen möglichen Erwerb der Stahl Holdings.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im November 2024 berichtet, Wendel prüfe einen Verkauf seiner Beteiligung von 68 Prozent an Stahl Holdings. Das Unternehmen könne mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden.

DOW JONES