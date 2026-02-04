Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Milliarden-Deal
|
04.02.2026 09:08:00
Henkel-Aktie: Henkel setzt Wachstum im Beschichtungssegment fort
Henkel vz einigte sich mit der in Luxemburg ansässigen Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Stahl bietet den Angaben zufolge Hochleistungs-Spezialbeschichtungen für flexible Materialien an, wie etwa Beschichtungen für Leder, Papierverpackungen und grafische Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1.700 Angestellte und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro.
Voraussetzung für die Übernahme sind die üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, sowie die Einigung Stahls mit den Arbeitnehmervertretungen. Henkel machte keine Angaben dazu, wann mit dem Abschluss der Transaktion zu rechnen ist.
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Henkel AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|75,46
|0,43%
