Henkel Aktie
WKN: 879539 / ISIN: US42550U1097
|Freigabe erteilt
|
23.09.2026 14:28:42
Henkel-Aktie in Grün: EU erlaubt Übernahme des Spezialbeschichters Stahl Parent
Das Vorhaben betreffe in erster Linie Industriebeschichtungen und Klebstoffe, die Transaktion habe begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, auf denen die Unternehmen tätig sind. Die geplante Übernahme sei im Rahmen des normalen Fusionskontrollverfahrens geprüft worden.
Henkel hatte die Übernahme des Anbieters von Hochleistungsspezialbeschichtungen für 2,1 Milliarden Euro von der französischen Private-Equity-Gesellschaft Wendel im Februar angekündigt.
Die Stahl Group beliefert weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Automobil, Mode & Lifestyle sowie Verpackungen, und erzielte im vergangenen Jahr einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro, wie Henkel mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen für Papierverpackungen und grafische Anwendungen.
Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent fester bei 69,45 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
|
18.08.26
|Henkel-Aktie gibt ab: 725-Millionen-Dollar-Übernahme von Liquid Nails gestoppt (Dow Jones)
|
06.08.26
|Henkel-Aktie zieht an: Henkel passt Umsatzausblick nach oben an (Dow Jones)
|
07.05.26
|Henkel-Aktie legt zu: Umsatz organisch gesteigert (finanzen.at)
|
09.04.26
|Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat - Aktie schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
|17,10
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.