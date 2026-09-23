Henkel-Aktie in Grün: EU erlaubt Übernahme des Spezialbeschichters Stahl Parent

Henkel hat von der EU grünes Licht für die Übernahme des niederländischen Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl Parent B.V. erhalten.

Wie die Europäische Kommission, der Wettbewerbshüter der EU mitteilte, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass die angemeldete Transaktion "keine wettbewerbswidrigen Bedenken aufwirft".

Das Vorhaben betreffe in erster Linie Industriebeschichtungen und Klebstoffe, die Transaktion habe begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, auf denen die Unternehmen tätig sind. Die geplante Übernahme sei im Rahmen des normalen Fusionskontrollverfahrens geprüft worden.

Henkel hatte die Übernahme des Anbieters von Hochleistungsspezialbeschichtungen für 2,1 Milliarden Euro von der französischen Private-Equity-Gesellschaft Wendel im Februar angekündigt.

Die Stahl Group beliefert weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Automobil, Mode & Lifestyle sowie Verpackungen, und erzielte im vergangenen Jahr einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro, wie Henkel mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen für Papierverpackungen und grafische Anwendungen.

Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent fester bei 69,45 Euro.

DOW JONES