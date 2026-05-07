Henkel-Aktie legt zu: Umsatz organisch gesteigert

Henkel hat im ersten Quartal den Umsatz zumindest organisch leicht gesteigert, musste nominal aber Umsatzrückgänge in beiden Segmenten hinnehmen.

Das organische Wachstum war besser als die Markterwartung, vor allem im Segment Consumer Brands.

Den Unternehmensausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Düsseldorfer Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln wie Persil und Pril und Klebstoffen wie Pritt, Pattex und Loctite. Demzufolge soll auf Konzernebene weiter der Umsatz organisch um 1,0 bis 3,0 Prozent wachsen und sich die bereinigte EBIT-Marge auf 14,5 bis 16,0 Prozent verbessern. Des weiteren soll der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie währungsbereinigt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen im Vorjahresvergleich.

In den Monaten Januar bis März erwirtschaftete der DAX-Konzern einen Umsatz von 4,95 Milliarden Euro verglichen mit 5,24 Milliarden im Vorjahr. Nominal war dies also ein Rückgang, organisch den Angaben zufolge ein Umsatzplus von 1,7 Prozent. Er übertraf die Vara-Research-Konsenserwartung von 1,1 Prozent.

Am schwächsten entwickelte sich nominal die Consumer-Brands-Sparte mit einem Umsatzrückgang von 8 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Sie übertraf allerdings organisch die Erwartungen mit einem Umsatzplus von 1,8 Prozent, deutlich besser als die Markterwartung von 0,9 Prozent.

Das Segment Klebstoffe/Dichtstoffe wuchs organisch um 1,7 Prozent (Markterwartung 1,1 Prozent). Der Umsatz betrug 2,63 Milliarden Euro.

Henkel-CEO Carsten Knobel hatte im März bei der Bilanzvorlage 2025 Medien und Investoren auf ein verhaltenes Auftaktquartal vorbereitet, das sich in der unteren Hälfte der Prognosespannen bewegen würde. Das Konsumumfeld sei weiter eingetrübt und der Nahost-Konflikt "nicht hilfreich". Er erwarte aber beim Klebstoffgeschäft ein besseres zweites Halbjahr als das erste.

Henkel weiter erholt nach dynamischem ersten Quartal

Die Aktien von Henkel haben sich am Donnerstagmorgen mit einem Kurssprung via XETRA um 5,5 Prozent über ihre 21-Tage-Linie erholt. Nach insgesamt 9 Prozent Erholung vom Jahrestief der Vorwoche ebbte der Schwung dann etwas ab. Später notiert die Aktie dann noch 3,63 Prozent im Plus bei 65,62 Euro.

JPMorgan und Goldman Sachs lobten in einer ersten Reaktion das dynamische Wachstum im ersten Quartal. Von beiden Häusern wurde aber gleichsam auf die unveränderten Jahresziele hingewiesen. Celine Pannuti von JPMorgan stellt dennoch ein dickes Fragezeichen hinter die Margenansprüche.

DOW JONES / dpa-AFX