Henkel Aktie
WKN: 879539 / ISIN: US42550U1097
|Unternehmensausblick
|
20.04.2026 16:38:42
Henkel-Aktie schwächer: Ausblick berücksichtigt laut CEO Nahostkrise "noch nicht umfassend"
Die Preise für Öl, Gas und Energie seien "teils dramatisch gestiegen", die Blockade der Straße von Hormus habe "erhebliche Konsequenzen auf die globalen Lieferketten". Gleichwohl hatten Knobel und CFO Marco Swoboda auf der Jahrespressekonferenz am 11. März die direkten Auswirkungen steigender Ölpreise auf die eigene Produktion sich als in Grenzen haltend bezeichnet.
Swoboda zufolge ist etwa ein Drittel von dem, was Henkel einkauft, direkt oder indirekt vom Rohöl abhängig. Allerdings kaufe Henkel petrochemische Derivate, so dass die Preisveränderung deutlich verwässert bei Henkel ankomme. Knobel zufolge sind nur 2 Prozent der Herstellungskosten direkte Energiekosten. Auch habe man beim Ausblick die "Bandbreiten bewusst etwas breiter gewählt, um der volatilen Marktlage Rechnung zu tragen".
Im XETRA-Handel notiert die Henkel-Aktie zeitweise 0,87 Prozent tiefer bei 66,26 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
|
09.04.26
|Deutsche Bank holt Henkel-Chef Knobel in den Aufsichtsrat - Aktie schwächelt (finanzen.at)
|
11.03.26
|Henkel-Aktie dennoch schwächer: Ziele für 2026 im Fokus - Rückkehr auf Wachstumspfad? (finanzen.at)
|
09.03.26
|Aktie gibt nach: Henkel stärkt US-Geschäft - Übernahme der Haarpflegemarke Not Your Mother’s (Dow Jones)
|
20.01.26
|Henkel-Aktie fällt leicht: Strategischer Zukauf in den Niederlanden möglich (Dow Jones)
|
16.01.26
|Henkel-Aktie gewinnt: Übernahme von Schweizer Spezialisten ATP (Dow Jones)
|
06.11.25
|Henkel-Aktie zieht dennoch an: Henkel bleibt hinter Erwartungen zurück - Umbau zu Consumer Brands läuft planmäßig (Dow Jones)