Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Milliarden-Deal
|
04.02.2026 13:19:00
Henkel-Aktie stärker: Henkel setzt Wachstum im Beschichtungssegment fort
77.10
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Henkel AG,Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|ROUNDUP 2: Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl (dpa-AFX)
|
04.02.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|ROUNDUP: Henkel plant Milliarden-Übernahme von Spezialbeschichtungsfirma Stahl (dpa-AFX)
|
04.02.26
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl (EQS Group)
|
04.02.26
|EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt Übereinkunft zum Erwerb des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl (EQS Group)
|
02.02.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|78,58
|-0,03%