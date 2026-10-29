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WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

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Vorläufige Zahlen 29.10.2026 11:26:40

Henkel-Aktie steigt: Höheres Umsatzziel für 2026 – Ausblick für Marge und Gewinn geschärft

Henkel-Aktie steigt: Höheres Umsatzziel für 2026 – Ausblick für Marge und Gewinn geschärft

Henkel hat nach deutlichem Wachstum in beiden Geschäftsbereichen im dritten Quartal das Umsatzziel für das Gesamtjahr angehoben.

Auch hat der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller mit Marken wie Persil, Pritt und Schwarzkopf das Ziel für die operative Gewinnmarge auf einen Wert in der unteren Hälfte der Zielspanne konkretisiert. Grund ist hier vor allem die Erwartung, dass das Klebstoffsegment Adhesive Technologies bei der Marge am unteren Rand der Zielspanne landen wird, während Consumer Brands eher in der oberen Hälfte der Zielbandbreite anzusiedeln ist. Auch hat der Konzern die Erwartung an den Gewinn je Aktie auf das Mitte der Zielspanne präzisiert. Hier rechnet Henkel nun mit einem Anstieg beim bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie bei konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich anstatt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Nach vorläufigen Ergebnissen konnte Henkel im dritten Quartal den Umsatz organisch um 6,5 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro steigern. Laut Mitteilung übertraf das die Analystenschätzungen deutlich, der Vara Konsens habe ein organisches Umsatzplus von 4,1 Prozent prognostiziert.

Das Wachstum sei von beiden Unternehmensbereichen und allen Regionen getragen worden, es sei sowohl durch Preissteigerungen als auch durch Mengenwachstum getrieben gewesen.

Das Segment Adhesive Technologies konnte dabei den Umsatz organisch um 7,9 Prozent steigern auf 3,03 Milliarden Euro, ebenfalls über dem Vara Konsens von 5,5 Prozent. Bei Consumer Brands betrug das organische Umsatzplus 4,8 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, hier hatte Vara ebenfalls mit 2,5 Prozent deutlich weniger prognostiziert.

Via XETRA steigt die Henkel-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 78,48 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

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Bildquelle: Henkel AG

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