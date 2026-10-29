Henkel Aktie
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
|Vorläufige Zahlen
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29.10.2026 11:26:40
Henkel-Aktie steigt: Höheres Umsatzziel für 2026 – Ausblick für Marge und Gewinn geschärft
Nach vorläufigen Ergebnissen konnte Henkel im dritten Quartal den Umsatz organisch um 6,5 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro steigern. Laut Mitteilung übertraf das die Analystenschätzungen deutlich, der Vara Konsens habe ein organisches Umsatzplus von 4,1 Prozent prognostiziert.
Das Wachstum sei von beiden Unternehmensbereichen und allen Regionen getragen worden, es sei sowohl durch Preissteigerungen als auch durch Mengenwachstum getrieben gewesen.
Das Segment Adhesive Technologies konnte dabei den Umsatz organisch um 7,9 Prozent steigern auf 3,03 Milliarden Euro, ebenfalls über dem Vara Konsens von 5,5 Prozent. Bei Consumer Brands betrug das organische Umsatzplus 4,8 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, hier hatte Vara ebenfalls mit 2,5 Prozent deutlich weniger prognostiziert.
Via XETRA steigt die Henkel-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 78,48 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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