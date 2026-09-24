H. B. Fuller Aktie

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WKN: 861402 / ISIN: US3596941068

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Preisentwicklung 24.09.2026 11:22:39

Henkel-Aktie testet erneut die 50-Tage-Linie nach Zahlen von H.B. Fuller

Henkel-Aktie testet erneut die 50-Tage-Linie nach Zahlen von H.B. Fuller

Die Aktien von Henkel sind am Donnerstag nochmals an ihre 50-Tage-Linie gestiegen.

Hier war die jüngste Erholung der Papiere der Düsseldorfer bereits am Dienstag abgeebbt. Zuletzt ging es für die Papiere von Henkel vz um 0,92 Prozent nach oben auf 74,94 Euro.

Für frischen Wind sorgten die Geschäftszahlen des US-Branchenrivalen H B Fuller, dessen Papiere vorbörslich via 0,92 Prozent verloren auf 49,75 US-Dollar.

UBS-Experte Guillaume Delmas sah beim US-Konzern eine bessere Preisentwicklung als im Vorquartal und eine deutliche Steigerung der Bruttomarge. Er zog daraus positive Rückschlüsse auf das Geschäft der Deutschen.

/ag/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Henkel AG

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H. B. Fuller Co. 43,40 6,37% H. B. Fuller Co.
Henkel KGaA Vz. 74,30 0,11% Henkel KGaA Vz.

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