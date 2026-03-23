Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Signale fehlen
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23.03.2026 13:28:00
Henkel-Aktie unter Druck: Niedrigere Bewertung - aber keine Kaufempfehlung
Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung für Henkel vz bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026
Die Henkel-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent auf 66,30 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Henkel AG
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|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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