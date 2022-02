Henkel-Aktie vor den Jahreszahlen: Umbau im Fokus

Der Konsumgüterkonzern Henkel stellt am Mittwoch den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Vorläufige Zahlen hat der DAX-Konzern bereits vorgelegt. Anleger dürften ihren Blick auf den Umbau legen. Wie die Lage bei den Düsseldorfern ist, was Analysten von dem Papier halten, was die Aktie macht.