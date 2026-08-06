Henkel Aktie
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
|Höhere Erwartungen
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06.08.2026 13:48:42
Henkel-Aktie zieht an: Henkel passt Umsatzausblick nach oben an
Im zweiten Quartal allein betrug das organische Konzern-Umsatzplus 4,7 Prozent auf 5,396 Milliarden Euro. Das Umsatzplus im Klebstoffsegment betrug 7,4 Prozent. Hingegen bremste Consumer Brands mit einem organischen Plus von 1,6 Prozent das Wachstum.
Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz auf Konzernebene organisch um 3,2 Prozent auf 10,35 Milliarden Euro. Das Klebstoffsegment wuchs überproportional um 4,5 Prozent, während das Segment Consumer Brand organisch um 1,7 Prozent zulegte.
Im XETRA-Handel gewinnt die Henkel-Vorzugsaktie zeitweise 3,81 Prozent und steigt auf 79,46 Euro.
Celine Pannuti, Analystin bei JPMorgan, bezeichnete das zweite Quartal der Düsseldorfer als stark. Die Aktien seien zwar bereits deutlich gestiegen, doch der vorgelegte Bericht dürfte für weiteren Rückenwind sorgen. Seit Jahresbeginn 2026 haben die Henkel-Vorzugsaktien bereits um mehr als 14 Prozent zugelegt.
DOW JONES
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