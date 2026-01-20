Henkel Aktie
WKN: 879539 / ISIN: US42550U1097
|Verhandlungen laufen
|
20.01.2026 09:25:00
Henkel-Aktie zieht leicht an: Strategischer Zukauf in den Niederlanden möglich
Der Konzern teilte mit, er spreche mit dem Mehrheitseigentümer des Unternehmens, dem französischen Investor Wendel SE. Ob es zu einer Einigung mit Wendel bzw. einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen. Auch müssten die Gremien von Henkel einem möglichen Erwerb zustimmen.
Henkel reagierte mit der Mitteilung den Angaben zufolge auf Spekulationen über einen möglichen Erwerb über einen möglichen Erwerb der Stahl Holdings.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im November 2024 berichtet, Wendel prüfe einen Verkauf seiner Beteiligung von 68 Prozent an Stahl Holdings. Das Unternehmen könne mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden.
Via XETRA geht es am Dienstag stellenweise 0,33 Prozent auf 72,34 Euro nach oben.
DOW JONES
Bildquelle: Henkel AG
