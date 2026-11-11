Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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12.11.2026 00:00:00
Henkel auf der BAU 2027: Kleb- und Dichttechnologien für Holzbau und Gebäudekomponenten
Ressourcen und Energie effizienter nutzen, die Produktivität steigern und zugleich Sicherheit und Langlebigkeit gewährleisten: Die Bauindustrie steht vor vielfältigen Herausforderungen. Auf der BAU 2027 zeigt Henkel unter dem Leitgedanken „Future? Ready! – Shaping Sustainable Buildings“, welchen Beitrag Kleb- und Dichttechnologien dazu leisten können. Im Mittelpunkt stehen drei Themenfelder: der tragende Holzbau, die industrielle Vorfertigung und die Herstellung leistungsfähiger Gebäudekomponenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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