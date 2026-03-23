Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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24.03.2026 00:00:00

Henkel auf der INDEX 2026: Automatisierung und nachhaltige Klebstofflösungen für die Hygieneindustrie

Henkel Adhesive Technologies präsentiert auf der INDEX 2026, der weltweit führenden Messe für Vliesstoffe, vom 19. bis 22. Mai 2026 in Genf Lösungen für die absorbierende Hygieneindustrie. Interessierte treffen das Team in Halle 2, Stand 2255. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, mit denen Hersteller Effizienzsteigerungen erreichen und Nachhaltigkeitsziele unterstützen können, ohne Abstriche bei Qualität, Sicherheit und Prozessstabilität zu machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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