Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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24.03.2026 00:00:00
Henkel auf der INDEX 2026: Automatisierung und nachhaltige Klebstofflösungen für die Hygieneindustrie
Henkel Adhesive Technologies präsentiert auf der INDEX 2026, der weltweit führenden Messe für Vliesstoffe, vom 19. bis 22. Mai 2026 in Genf Lösungen für die absorbierende Hygieneindustrie. Interessierte treffen das Team in Halle 2, Stand 2255. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, mit denen Hersteller Effizienzsteigerungen erreichen und Nachhaltigkeitsziele unterstützen können, ohne Abstriche bei Qualität, Sicherheit und Prozessstabilität zu machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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23.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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23.03.26
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20.03.26
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)