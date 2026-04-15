Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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16.04.2026 00:00:00
Henkel auf der Interpack: Lösungen für eine gestärkte Kreislauffähigkeit und geringere CO₂-Emissionen
Die Nachhaltigkeit von Verpackungen wird häufig über das Basismaterial definiert. In der Praxis entscheidet jedoch oft das Zusammenspiel aller Komponenten darüber, ob eine Verpackung ihre Funktion erfüllt und am Ende ihres Lebenszyklus tatsächlich in den Kreislauf zurückfindet. Klebstoffe und funktionale Beschichtungen sind dabei meist nur ein kleiner Anteil am Gesamtgewicht – ihr Einfluss auf Recyclingfähigkeit, Produktschutz und Ressourceneinsatz ist jedoch überproportional. Unter dem Leitmotiv „Enabling Circularity. Reducing Footprint. With Adhesives & Coatings.” präsentiert Henkel Adhesive Technologies vom 7. bis 13. Mai auf der Interpack 2026, wie die Optimierung dieser Aspekte zu einer nachhaltigeren Verpackungsindustrie beitragen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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