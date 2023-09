Henkel begrüßt 131 neue Auszubildende und dual Studierende

Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres starten heute 131 neue Auszubildende und dual Studierende bei Henkel ins Berufsleben. Das Unternehmen bildet in insgesamt 31 verschiedenen Berufen und dualen Studiengängen an neun Standorten in ganz Deutschland aus. Die Ausbildungsberufe decken eine Vielzahl von Interessen und Fähigkeiten ab – von Fachinformatiker:innen, Chemielaborant:innen und Kaufleuten für E-Commerce bis hin zu Industriemechaniker:innen und Fachkräften für Schutz und Sicherheit. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel