Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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25.03.2026 00:00:00
Henkel bringt neue Weißblech-Klebstoffverpackung auf Basis von CO2-reduziertem Stahl auf den Markt
Als ein weltweit führender Hersteller von Klebstoffen, Dichtstoffen und Funktionsbeschichtungen treibt Henkel die Nachhaltigkeit seines Produktportfolios konsequent voran. Um den eigenen Fußabdruck weiter zu reduzieren, hat das Unternehmen nun seine Weißblechdosen in Europa in verschiedenen Kategorien für professionelle Handwerker und Verbraucher auf bluemint® Stahl umgestellt. Das neue nachhaltige Verpackungskonzept basiert auf der engen Zusammenarbeit zwischen dem Henkel-Unternehmensbereich Adhesive Technologies, dem deutschen Weißblechhersteller thyssenkrupp Rasselstein und Pirlo, einem österreichischen Hersteller von Metallverpackungen. Im Ergebnis führt die Umstellung auf Verpackungsstahl aus bluemint® zu einer CO2-Reduktion von 62 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Weißblechdosen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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