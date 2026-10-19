Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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20.10.2026 00:00:00
Henkel bringt Somat Smartwash auf den Markt
- Sauberes, glänzendes und besser getrocknetes Geschirr bei jedem Spülgang - Automatische Dosierung und intelligente Anpassung an das gewählte Programm - Smartwash App bietet Transparenz, Personalisierung und zusätzlichen KomfortWeiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
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15:58
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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19.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
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19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
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