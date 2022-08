Henkel-CEO: Ab Ende Aug an europ Standorten Gas-Alternativen bereit

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel bereitet sich CEO Carsten Knobel zufolge auf mögliche Gasversorgungsengpässe vor und hat dabei verschiedene Szenarien im Blick. Wie Knobel in der Medien-Telefonkonferenz erläuterte, ist der Konzern derzeit dabei, Gas durch andere Energiequellen in der Produktion zu ersetzen und Notfallpläne aufzustellen.

Der Konzern arbeite beispielsweise daran, im Laufe dieses Monats an allen europäischen Produktionsstandorten das Gas durch andere Energiequellen ersetzen zu können.

Insgesamt sei Henkel kein Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch, Energie mache einen kleinen einstelligen Prozentsatz der Produktionskostenbasis aus.

Zudem verfüge der Konzern über ein internationales Produktionsnetz, mit rund 170 Produktionsstätten in 56 Ländern.

Der Konzern habe aber "seine Hausaufgaben" gemacht, was die Produktionssicherheit betreffe, hatte Knobel zuvor im Investoren-Webcast gesagt.

Henkels Jahresprognose beinhaltet Knobel zufolge noch keine möglichen Produktionsstillstände infolge von Gasknappheit in Europa.

Für den "hypothetischen Fall", dass das Gas komplett abgestellt würde, seien Unternehmen in vielen Ländern betroffen - so auch Henkels Zulieferer und Kunden -, bei Basischemikalien auch Henkel. Die größten Auswirkungen hätte ein Gasstopp auf das Klebstoff-Geschäft Adhesive Technologies, so Knobel. Henkel betreibt nun einen Kohlekessel am Stammsitz Düsseldorf, der eigentlich im Herbst vom Netz gehen sollte, vorerst weiter. Vorübergehend will Henkel ein Kraftwerk zu 50 Prozent mit Gas und zu 50 Prozent mit Kohle und Öl betreiben anstatt zu etwa 70 Prozent mit Gas und zu 30 Prozent mit Kohle.

"Wir tun alles, was in unserer Macht steht", sagte Knobel den Journalisten. Ein Gaslieferstopp hätte weitreichende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen für die chemische Industrie und natürlich auch für Henkel. Die konkreten Auswirkungen auf einzelne Unternehmen seien nicht vorhersagbar.

