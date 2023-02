Henkel Consumer Brands zeichnet Zulieferer für herausragende Leistungen aus

Mit einer Preisverleihung würdigte der neu geschaffene Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands erstmals seine Top-Lieferanten für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2022. Die Veranstaltung fand am 30. Januar mit über 200 registrierten Teilnehmer:innen im Rahmen der American Cleaning Institute Convention in Orlando, Florida, statt. Ausgezeichnet wurden die wichtigsten Partner in drei Kategorien: BASF erhielt den „Sustainability Award“. Novozymes, Innospec und Firmenich wurden jeweils mit einem „Best Innovation Contributor Award“ ausgezeichnet. Gewinner des „Supply Resilience Award“ war Symrise.