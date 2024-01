Henkel Consumer Brands zeichnet Zulieferer für herausragende Leistungen aus

Henkels Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands hat seine Top-Lieferanten für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand auf der American Cleaning Institute Convention in Orlando, Florida, am 29. Januar mit mehr als 200 Teilnehmer:innen statt. Die besten Partner wurden in drei Kategorien ausgezeichnet: Evonik wurde mit dem „Sustainability Award“ geehrt. DSM-Firmenich, Ashland und BASF erhielten jeweils einen „Best Innovation Contributor Award“. Der Gewinner des „Supply Resilience Award“ war Shell. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel